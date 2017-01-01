Складні для України рішення щодо Донбасу

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Донбас

Ми маємо формувати свою позицію і добиватися вирішення питання щодо Донбасу з урахуванням наших національних інтересів

Мовою оригіналу

Нам не нужно ждать, когда нам начнут навязывать невыгодную повестку дня. Мы должны формировать свою позицию и добиваться решения вопроса по Донбассу с учетом наших национальных интересов.

Повестка дня от Украины может быть такой:

Вместо особого статуса ОРДЛО внести изменения в Конституцию, где прописать следующее:

ни один регион Украины не может иметь полномочий больше, чем другой;

Конституция, законы Украины, статус наших территорий, использование языков и трактование нашей истории не могут быть предметом международных переговоров. За нарушение этого пункта импичмент и уголовное преследование политиков, которые публично или непублично позволили себе такие переговоры;

изменения в Конституцию проголосовать на референдуме;

признать эту территорию оккупированной РФ и добиваться ответственности РФ в международных судах за организацию террористических атак на Украину;

заявить о том, что мы готовы к безоговорочному возвращению Донбасса и оставляем за собой право на использование военной силы для возвращения этой территории в любое удобное нам время;

ввести запрет сроком на 10 лет всем, кто пребывал в оккупации, голосовать на национальных выборах;

ввести процедуру повторного получения гражданства Украины для всех, кто пребывал в оккупации;

амнистированным боевикам запретить право свободного передвижения по Украине. Для временного выезда за пределы населенного пункта, в котором живет бывший боевик, он должен получать разрешение от МВД. Четко прописать в законе, на каких основаниях он может покинуть свой населенный пункт (например, похороны родственника);

все, кто воевал или помогал оккупантам, лишаются гражданства ПОЖИЗНЕННО.

Нам нужно проработать перевод экономики Украины в режим, когда у нас может отсутствовать внешняя поддержка. Проще говоря, мы должны быть готовыми к тому, что нас начнут «нагибать».

ВЫВОДЫ

Украина должна признать свою часть ответственности за то, что произошло на Донбассе. Да, там есть агрессия России, там есть помощь оккупантам от местного населения, там случилась гуманитарная катастрофа. Но мы признаем и свою часть вины за происшедшее, ибо Янукович и ПР к нам не с Луны прилетели. Признавая свою часть ответственности, отвергаем попытку соединить демократическое государство с террористическими анклавами в пользу России и ее агрессивной политики.

И последнее

Джозеф Байден на встрече с Порошенко: «Выполнение политической части Минских соглашений со стороны Украины возможно только после того, как Россия и ее сателлиты (ДЛНР) выполнят свою часть Минских соглашений».

В США на каждого любителя дружбы с Путиным найдется такой же, не готовый дружить с варварами. Нам не надо бояться тех, кто хочет дружить с Москвой, надо учиться эффективно работать с теми, кто готов нам помогать.

Джерело: блог Олексія Заводюка

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