Форсована пенсійна реформа лише зашкодить Україні – Скоцик

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Віталій Скоцик

Пенсійна реформа повинна відповідати інтересам українців, а не МВФ – Віталій Скоцик

Поспішна пенсійна реформа з підвищенням пенсійного віку провалиться, оскільки не враховує ні рівень безробіття, ні демографічну ситуацію. Якщо уряд догоджатиме міжнародним інституціям, забувши, в чиїх інтересах повинен працювати, це поставить Україну на межу соціального вибуху. Таку думку висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик, коментуючи заяву Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання. У ній МВФ, зокрема, закликав до проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення пенсійного віку.

На думку Скоцика, спроба форсувати реформу лише погіршить ситуацію.

«Якщо зараз уряд заради продовження співпраці з МВФ почне форсовану пенсійну реформу, це призведе лише до соціального вибуху. Якою має бути нова система пенсійного забезпечення - усе ще незрозуміло. Міністр соціальної політики Андрій Рева встиг заявити про те, що реформа може мати і «шоковий» характер. На думку самого міністра, потрібна серйозна ревізія коректності нарахування певних видів виплат (наприклад, пенсій з інвалідності) через численні зловживання. Як у цій ситуації впроваджувати реформу вже в цьому році?!» - наголосив Скоцик.

Він додав, що перехід на нову триступеневу систему пенсійного забезпечення в повному обсязі неможливий, оскільки в Україні просто немає інститутів, яким люди готові були б довірити ті кошти, з яких повинна формуватися добровільна «пенсійно-страхова» частина.

На його думку, підвищувати пенсійний вік в Україні немає змоги.

«Яких результатів чинна влада очікує від підвищення віку виходу на пенсію в країні, в якій зараз навіть офіційний рівень безробіття перевищує 9,5%? А приховане безробіття в рази вище. Середня тривалість життя чоловіків в Україні – 66 років. Якщо піднімати вік виходу на пенсію, більшості вона взагалі не світить», - каже політик.

На його думку, першопричиною проблем є невдала економічна політика влади, що призвела до бюджетного дефіциту і практики постійних позик, що лягають тягарем на плечі громадян.

«Пенсійна реформа робиться не для самих людей, а для того, щоб продовжити співпрацю з МВФ і зробити Пенсійний Фонд бездефіцитним до 2024 року. Влада цього і не приховує. Це абсолютне викривлення пріоритетів. Нам не потрібні позики і нове фінансове навантаження на людей. Потрібна нова економічна політика і стимулювання ділової активності, щоб наповнити Пенсійний Фонд і в перспективі злізти з кредитної голки», - підсумував Скоцик.

Нагадаємо, що 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.