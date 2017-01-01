Меморандум з МВФ: «борг Януковича» має бути реструктуризовано

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Угода між Януковичем і Путіним про запозичення

Параметри програми передбачають реструктуризацію пакету єврооблігацій на загальних підставах

Оновлений меморандум про співпрацю за програмою розширеного фінансування між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає досягнення реструктуризації «російського боргу» в 3 млрд дол. на загальних підставах з іншими власниками українських єврооблігацій, які погодилися на реструктуризацію. Відповідна позиція міститься в тексті меморандуму.

«Передбачається, що бонди, власниками яких є Росія, будуть реструктуризовані відповідно до параметрів програми (співпраці між Україною і МВФ. – Ред.)», - йдеться в меморандумі.

Параметри програми передбачають реструктуризацію пакету єврооблігацій на загальних підставах, домовленостей про які було досягнуто з комітетом власників українського боргу екс-міністром фінансів Наталією Яресько в 2015 році.

При цьому у Фонді наголосили, що Україна виконала критерій «доброї волі», що передбачає добросовісне бажання позичальника досягти домовленості про механізм погашення заборгованості перед кредитором, і досягла відповідності політиці МВФ. Водночас, Україну закликали проявляти «добру волю» і надалі.

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд – сам випуск та $75 млн – останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних із комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

Борг мав бути погашений до 1 січня 2016 року. Однак у грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості і до 1 січня 2016 року не здійснила платіж на загальну суму $3,075 млрд у рахунок погашення та обслуговування належних Росії єврооблігацій.

17 лютого 2016 року мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості з України.

Інтереси Росії в суді представляє міжнародна юридична компанія Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, яка консультує РФ протягом кількох років.

Україна 27 травня 2016 року подала до Високого суду Англії заперечення щодо позову, в яких вона вказала, що договір про запозичення, укладений у грудні 2013 року, є недійсним через порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур при випуску єврооблігацій на $3 млрд, а також «тиск з боку РФ протягом усього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС».

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання щодо боргу України перед Росією на 3 мільярди доларів, суддя Вільям Блер повідомив, що рішення буде винесено «у визначений термін».

29 березня Високий суд Лондона дозволив розглянути в прискореному порядку позов Російської Федерації до України щодо боргу на 3 млрд доларів.

Ознайомитися з текстом меморандуму між Україною та МВФ можна тут.

Джерело: УНІАН