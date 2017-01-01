МВФ закликає Київ прискорити реформи: Україна ще далеко позаду

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МВФ

Невисокі економічні показники України є результатом неповного переходу до ринкової економіки після розпаду СРСР і незадовільного бізнес-клімату, пояснили у МВФ

Рішення Міжнародного валютного фонду про виділення траншу $1млрд для України базується на досягненнях уряду в плані відновлення економіки, однак слід прискорити реформи та порвати з неефективною економічною спадщиною.

Про це йдеться в заяві голови місії МВФ Рон ван Родена в контексті доповіді Фонду по Україні, передає Укрінформ.

«Уряд запровадив важливі реформи за дуже складних умов, але він повинен зробити набагато більше, щоб відновити втрачені позиції, привести доходи громадян до рівня сусідніх держав для поліпшення соціальних умов, а також для створення сучасної ринкової економіки», - зауважив Рон ван Роден.

Хоча найгірше для України вже минуло, вона все ще перебуває далеко позаду, підкреслили в Фонді. Невисокі економічні показники України є результатом неповного переходу до ринкової економіки після розпаду СРСР і незадовільного бізнес-клімату, пояснили у МВФ.

Крім того, базові макроекономічні проблеми, політичні потрясіння і військовий конфлікт на сході України призвели до серйозної економічної й фінансової кризи в 2014-2015 роках зі скороченням випуску продукції майже на одну чверть за дванадцять місяців.

У квітні 2014 року МВФ схвалив дворічну програму, що в березні 2015 року була трансформована в чотирирічну, з кредитною лінією на загальну суму 17,5 млрд доларів США для допомоги Україні у поверненні на стійкий і всеохоплюючий шлях зростання. Уряд України, зі свого боку, взяв зобов'язання вжити жорстких заходів щодо стабілізації економіки, але прогрес впровадження структурних реформ був неоднозначний, зазначили у МВФ.

Нагадаємо, що 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

Ознайомитися з текстом меморандуму між Україною та МВФ можна тут.