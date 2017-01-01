Придбати залізничний квиток тепер можна через мобільний додаток



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укрзалізниця» запустила мобільний додаток на базі операційної системи Аndroid для придбання залізничних квитків

ПАТ «Укрзалізниця» впровадила мобільний додаток для Аndroid для придбання квитків онлайн. Незабаром ця послуга буде доступною власникам мобільних пристроїв, що працюють на операційній системі iOS, повідомили у прес-службі відомства.

Завантажити мобільний додаток користувачі можуть у Google Play на своїх смартфонах та планшетах. «Ми хочемо комплексно змінити застарілі стандарти в обслуговуванні пасажирів, щоб вони змогли відчути, що «Укрзалізниця» працює для клієнта», – зазначив голова правління УЗ Войцех Балчун.

Як повідомлялось, керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун підтвердив, що отримує зарплату в розмірі понад 400 тисяч гривень. Він також запевняє, що займається музикою виключно у вільний час і це не шкодить його роботі.

Нагадаємо, 25 січня на засіданні уряду посварилися Омелян і Балчун. Володимир Гройсман підтримав останнього.

Омелян неодноразово стверджував, що в «Укрзалізниці» немає прозорого кадрового відбору. Він також заявляв, що вважає Балчуна некомпетентним управлінцем. «Я був проти кандидатури Балчуна, тому що не вірив, що працюючи музикантом, він зможе повернутися на повноцінну роботу. Я мав рацію», – зазначив він.