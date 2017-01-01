Балчун розповів, за що отримує зарплату майже в півмільйона гривень

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Керывник УЗ: Одна з мотивацій – це зарплата, яку оголосили

Керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун підтвердив, що отримує зарплату в розмірі більше 400 тисяч гривень.

«Я від самого початку говорив, що одна з мотивацій – це зарплата, яку оголосили. Коли я виграв конкурс, з'ясувалося, що структура моєї зарплати непроста. Ми багато часу витрачали на переговори по контракту. Врешті ми завершили перемовини по контракту, у якому є базова сума, а решта залежить від kpi (ключові показники ефективності – ред.)», – зазначив він.

Нагадаємо, 25 січня на засіданні уряду посварилися Омелян і Балчун. ВолодимирГройсман підтримав другого.

Омелян неодноразово стверджував, що в «Укрзалізниці» немає прозорого кадрового відбору. Він також заявляв, що вважає Балчуна некомпетентним управлінцем. «Я був проти кандидатури Бальчуна, тому що не вірив, що працюючи музикантом, він зможе повернутися на повноцінну роботу. Я був правий», - зазначив він.