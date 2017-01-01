Валентин Резніченко: Команда президента сильна і працює, я та мої соратники - її частина

Андрій Кондратенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валентин Резніченко

Резніченко реалізовує цілу низку інфраструктурних проектів, і цей досвід може бути корисним для його колег з інших областей

Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко справедливо вважається найменш публічним губернатором (в тому сенсі, що рідко дає інтерв'ю) та найбільш ефективним за багатьма показниками. Про це свідчать регулярні звіти про діяльність його адміністрації у 2015 та 2016 роках.

Як людина, що прийшла у владу з бізнесу, Резніченко поки не має планів розвивати свою кар'єру виключно у політичному напрямку. Бо вважає, що вирішення конкретних менеджерських завдань для нього є набагато важливішим.

За два роки керівництва областю йому вдалося повною мірою скористатися децентралізацією: будучи підлеглим Президента країни та членом його команди, він наочно спростовує думку, що губернатор - це обов'язково популіст, який насправді нічого в області не вирішує. Резніченко реалізовує цілу низку інфраструктурних проектів, і цей досвід може бути корисним для його колег з інших областей. Як працює децентралізація на практиці, які є методи ефективного керування бюджетом області та що вважає пріоритетним у своїй роботі, Валентин Резніченко погодився розповісти у інтерв’ю «Главком».

Ви справді не бачите себе в політиці чи свідомо від неї дистанціюєтеся?

Я і губернатором себе не бачив, поки про це зі мною не заговорив Петро Олексійович Порошенко. Був і залишаюся менеджером, управлінцем. Не буду зарікатися, але поки що в мене на порядку денному не політика, а доставка води у сільські будинки, АТО, інвестиції, бюджет та інші буденні, але важливі справи.

Кажуть, що до того ж ви не бажаєте про все це говорити публічно. Чому?

Насправді громадськість не мала б відчувати нестачу в інформації про роботу Дніпропетровської ОДА, оскільки в нас система інформування працює на хорошому рівні, налагоджено тісні контакти з журналістами та блогерами. Інша справа, що немає сенсу у кожне повідомлення вкладати думку, що за усім хорошим стою я, а якщо щось робиться погано - то нібито винен хтось інший. Скажімо так - я досить публічна людина, але не показушник.

Як вас торкнулася децентралізація? Вона ефективна?

Коли Петро Порошенко запустив процес децентралізації, можливості працювати ефективно стало в рази більше. Бюджет області отримує більше грошей, і мені не треба питати чиновників у Києві, чи можу я відремонтувати дорогу в селі Дніпропетровської області.

Від людини при владі зараз багато що залежить, і якщо вона конфліктна, то ні до чого хорошого це не призведе - ні для неї, ні для країни. Я намагаюся добрі справи робити тихо, щоб не перевантажувати зайвою інформацією мешканців області. Їм не потрібне моє ораторське мистецтво, їм потрібні дороги, вода, медицина. Їм не потрібно знати, що я такий сміливий і можу критикувати президента, тому що це вміють усі, а найважливіше вирішити питання з адмінпослугами та простотою доступу до них. Петро Олексійович за таким принципом і шукав губернаторів - щоб вони працювали. Саме так він і формував свою команду.

Децентралізація позначилася на всіх бюджетах. Який розмір бюджету вашої області?

- У минулому році обласний бюджет був на рівні 12 млрд. гривень, а потім ми переглянули його в сторону збільшення - 14. З цих коштів 2,3 млрд. - це бюджет розвитку, тобто гроші, які ми можемо витрачати, 3,3 млрд. - наші власні надходження і збори, субвенції з держбюджету - 7 мільярдів.

А якщо порівнювати з тим як було раніше?

Раніше цього не було. Тепер бюджетна децентралізація дозволяє нам виділяти на дороги понад 500 мільйонів на рік. У наступному році може бути мільярд. Пам'ятаєте, скільки грошей на дороги було раніше? Я б сказав, що їх не було взагалі. Інша справа, чи впораються шляховики з таким обсягом замовлень, і це окреме завдання створити умови для появи в області великих шляхобудівельних компаній.

Що стосується субвенцій, то добре, що ми їх отримуємо, але нам доводиться вирішувати завдання в рамках цих сум, тому навіть директорів шкіл залучаємо до того, щоб вони самі розраховували свої витрати і до того ж дуже ефективно. Вони повинні свої бюджети презентувати у обласній адміністрації та захистити свої вимоги. Самоврядування в дії. Це цікавий процес, тому що більше немає бездумних витрат, не кажучи вже про відкати, «смотрящіх», тих, хто сидить і висить на казенних грошах та інших подібних речей.

Я повністю вітаю бюджетну децентралізацію. До речі, майже кожному меру просто пощастило з цим - ти щойно обрався і ось тобі гроші на добрі справи. Будь-який розумний мер міг би зі свого міста за два-три роки зробити найзручніше для життя місце у всій країні.

Ви зосередилися на інфраструктурних проектах, медицині, АТО і т.д. Як ви визначаєте пріоритети, виходячи з обмеженості бюджету?

Вас це може здивувати, але іноді доводиться відштовхуватися не тільки від того, що потрібно зробити, а від того кадрового ресурсу, який маємо - чи є у нас люди, які це можуть зробити якісно. Бо якщо нікому працювати чи ми наперед знаємо, що людина всі справи завалить, то немає сенсу і починати. З іншого боку, наші пріоритети - все і прямо зараз. Тому активно залучаємо до роботи з ОДА фахівців з усіх сфер і давно перейшли на проектне управління, коли під кожне окреме завдання - проект - збирається зведена команда фахівців із суміжних напрямків.

Ось у нас є Дмитро Дубілет, мій радник, який, як ми точно знаємо, досягне результату. Тому ми активно займалися iGov і досягли в цьому успіху.

Або у нас є громадська організація, яка разом з нами займалася впровадженням ProZorro. В результаті закупівлі ведуться на належному рівні - проводяться семінари по користуванню системою, які збирають повні зали. Аншлаг! Є у нас і кваліфікований керівник IT-департаменту адміністрації, тому максимум інформації про діяльність ОДА можна отримати онлайн. А ось з електронними чергами в медустановах ми пробували щось робити, намагалися працювати і з Міністерством охорони здоров'я, але поки ніяк не доб'ємося результату. Підступаємо до цієї проблеми з різних боків і впевнений, що в цьому році вирішимо її також.

А у питанні ремонту доріг теж відштовхувалися від наявності виконавця?

Так, але тут є свої особливості. Дороги будує місцевий облавтодор, філія Укравтодору, та приватні підрядники. Але область велика. Тому ми стимулювали створення двох-трьох великих приватних підрядників і добиваємося від них якості, інакше вони ні копійки не отримають. Все життя у нас були якісь сумнівні фірмочки з одним бульдозером на балансі. Вони непогано жили, отримуючи бюджетні гроші та передаючи підряд кому завгодно. Ми вимагаємо якості та прозорості. Хочемо, щоб в області було дві-три великих компанії, здатних виходити і в сусідні області. Це робочі місця, це зайнятість населення, це податки до місцевих бюджетів.

Тому оголосили приватним компаніям, що щорічний бюджет області на дороги - півмільярда гривень зараз, а потім буде мільярд. Якщо будуть гарантії якості, вони отримають ці гроші. Без хабарів і сумнівних схем. По-моєму, це цікава пропозиція. І компанії почали купувати техніку, щоб отримати замовлення.

До речі, я дуже радий, що стан дорожньої галузі став предметом розгляду на засіданні РНБО на чолі з Президентом у минулому році, і Петро Порошенко підписав закон про Дорожній фонд - це дає надію на те, що дороги будуть будуватися і ремонтуватися скрізь. Вже 1 квітня техніка вийде на дороги області, до настання зими буде виконано величезний обсяг робіт.

Валентин Резніченко

Згідно з вашим річним звітом, дуже багато робіт було виконано по ремонту та будівництву водогонів - 380 км. З водою настільки критична ситуація?

Станом на початок 2015 року у близько 70 тисяч жителів регіону не було води. Лише привізна, але подачі води в будинки не було. Коли мене Президент призначив губернатором, я почав їздити по селах, де проводив виїзні прийоми. В принципі, за законом я не зобов'язаний був це робити з такою частотою, але мені хотілося глибше зрозуміти, яке життя у людей по всій області. І ось я питаю - які у вас проблеми, що потрібно в першу чергу? У 9 випадках з 10 мені говорили про відсутність води. І так село за селом.

Проблема виявилася масштабною і нікому до неї не було справи всі минулі роки. Ми підняли старі проекти підведення води, знайшли компанії, які можуть їх реалізувати, склали бюджет та почали будувати водогони. Не можу, на жаль, сказати, що цей проект закінчений повністю, але близько 60 тисяч людей з 70-ти водою вже забезпечені. А не займалися цим раніше, тому що картинки для телевізора з цього не зробиш. Ну, ось водогін в якомусь далекому селі - і що? Для журналістів це смертельна нудота. А для тисяч людей це було важливо.

Онлайн послуги та Центри адмінпослуг в області справді почали працювати якісно, чи там досі допотопний сервіс для галочки?

Центри точно працюють краще, ніж раніше. Зараз дійсно в одному місці можна отримати багато послуг, хоча я чесно визнаю, що вони ще дуже далекі від грузинських центрів. Проблема в тому, що законодавство не дозволяє зробити якісний стрибок у цьому напрямку. А що стосується електронних послуг, то ми підняли на вуха всі відомства, щоб вони перейшли на цифровий формат. Так ми домоглися, щоб подача документів на деякі послуги була в режимі онлайн. Це, як казав Ніл Армстронг, висадившись на Місяці, маленький крок для людини і гігантський стрибок для людства - подача документів онлайн це мінус один візит до ЦНАПу.

Зокрема, ми домоглися того, що саме так можна подати документи на отримання субсидій. При цьому на сайті не потрібно самому набирати варіанти відповідей для анкети - тут всі варіанти вже закладені, потрібно тільки вибрати той, який підходить тому чи іншому заявнику.

Такий само сервіс працює для батьків новонароджених - запит на допомогу при народженні дитини теж можна відправити онлайн. Тобто мама сидить вдома з дитиною, відкриває ноутбук і залишає заявку на допомогу. Через тиждень-два вона отримує відповідь, і після цього треба просто вибрати спосіб отримання грошей - готівкою в банку чи на карту. Але, на жаль, немає жодного нового законодавчого акту, щоб цей процес спростити та прискорити, так що нам доводиться домовлятися безпосередньо з відомствами, як це було з міністром юстиції Павлом Петренком та головою ДФС Романом Насіровим. Неприємно, але не смертельно - домовимося. Коли потрібно, я дозволяю собі прикритися ім'ям Президента. Думаю, він мене за це не осудить. В результаті близько 90% таких послуг припадають саме на нашу область.

З недавнього часу у Facebook можна побачити доволі популярний хеш-тег #командаРезніченка. Хто входить в цю команду?

Це десятки людей, хоча це не команда Резніченка, а команда Президента, оскільки він відповідає за інститут губернаторства, а ми просуваємо його ініціативи. Я часто чую, що у Петра Порошенка невелика лава запасних. Про це не мені судити. Але його команда сильна і працює, знаю це по собі, бо я і мої соратники - її частина. Можливо, ви маєте рацію у тому, що в тому числі і я недостатньо про це розповідаю. Тепер розповів.