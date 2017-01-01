«Мама корупції». Від чого Гройсман відволікає народ

Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Микола Підвезяний

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман та Петро Порошенко

Про реформи, які не дуже видно з Києва

До 2018 року кожен громадянин має укласти контракт із сімейним лікарем. Це має бути геній від медицини: йому доведеться замінити і гінеколога, і уролога, і кардіолога, і дерматолога… За це йому держава обіцяє аж 210 грн на рік на одного пацієнта. Уявіть собі звичайне українське село, тисячу жителів, серед яких 800 пенсіонерів з їхніми болячками. І цього лікаря. Якому треба кабінет, обладнання, машина та бензин на термінові виклики.

Тим часом районні лікарні закриватимуть. І це вже роблять в особливо цинічний спосіб: місцева громада має власноруч розігнати лікарів, закрити величезні майнові комплекси і відправити мешканців району лікуватись кудись подалі, інколи й за сто кілометрів. Як бонус у МОЗі обіцяють на місці районних стаціонарів облаштувати... хоспіси.

Далі – освіта. Хто не в курсі, програма «Шкільний автобус» – найбільша наша «освітня» реформа. Спочатку позакривали малокомплектні школи. Може, й правильно! Але «Шкільному автобусу» далі ж треба кудись розвиватись. Тому тепер руки дійшли до більш-менш живих шкіл. З нового навчального року 75% шкіл у селах перетворяться на дев’ятирічки. Рішення про це вже доведено до педагогічних колективів.

Навчальні комбінати, де діти отримували права та навички виробничих професій, після 2016 року вже у минулому.

Що маємо у результаті? Прискорене звільнення територій. Тому на носі ще одна реформа – земельна.

Але про це трохи пізніше.

А поки ж ЗМІ цілодобово ялозять тему «як і кого обізвав Гройсман», і чи буде відповідати ображена сторона на ці випади.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»