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    Думки вголос

    «Мама корупції». Від чого Гройсман відволікає народ

    • Микола Підвезяний

      Головний редактор «Главкома»

    • Сьогодні, 15:54
    • Розсилка
    Володимир Гройсман та Петро Порошенко
    Володимир Гройсман та Петро Порошенко

    Про реформи, які не дуже видно з Києва

    До 2018 року кожен громадянин має укласти контракт із сімейним лікарем. Це має бути геній від медицини: йому доведеться замінити і гінеколога, і уролога, і кардіолога, і дерматолога… За це йому держава обіцяє аж 210 грн на рік на одного пацієнта. Уявіть собі звичайне українське село, тисячу жителів, серед яких 800 пенсіонерів з їхніми болячками. І цього лікаря. Якому треба кабінет, обладнання, машина та бензин на термінові виклики.

    Тим часом районні лікарні закриватимуть. І це вже роблять в особливо цинічний спосіб: місцева громада має власноруч розігнати лікарів, закрити величезні майнові комплекси і відправити мешканців району лікуватись кудись подалі, інколи й за сто кілометрів. Як бонус у МОЗі обіцяють на місці районних стаціонарів облаштувати... хоспіси.

    Далі – освіта. Хто не в курсі, програма «Шкільний автобус» – найбільша наша «освітня» реформа. Спочатку позакривали малокомплектні школи. Може, й правильно! Але «Шкільному автобусу» далі ж треба кудись розвиватись. Тому тепер руки дійшли до більш-менш живих шкіл. З нового навчального року 75% шкіл у селах перетворяться на дев’ятирічки. Рішення про це вже доведено до педагогічних колективів.

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    Навчальні комбінати, де діти отримували права та навички виробничих професій, після 2016 року вже у минулому. 

    Що маємо у результаті? Прискорене звільнення територій. Тому на носі ще одна реформа – земельна

    Але про це трохи пізніше. 

    А поки ж ЗМІ цілодобово ялозять тему «як і кого обізвав Гройсман», і чи буде відповідати ображена сторона на ці випади

    Джерело: блог Миколи Підвезяного
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Володимир Гройсман МОЗ реформа
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