«Мама корупції». Від чого Гройсман відволікає народ
- Сьогодні, 15:54
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Розсилка
Про реформи, які не дуже видно з Києва
До 2018 року кожен громадянин має укласти контракт із сімейним лікарем. Це має бути геній від медицини: йому доведеться замінити і гінеколога, і уролога, і кардіолога, і дерматолога… За це йому держава обіцяє аж 210 грн на рік на одного пацієнта. Уявіть собі звичайне українське село, тисячу жителів, серед яких 800 пенсіонерів з їхніми болячками. І цього лікаря. Якому треба кабінет, обладнання, машина та бензин на термінові виклики.
Тим часом районні лікарні закриватимуть. І це вже роблять в особливо цинічний спосіб: місцева громада має власноруч розігнати лікарів, закрити величезні майнові комплекси і відправити мешканців району лікуватись кудись подалі, інколи й за сто кілометрів. Як бонус у МОЗі обіцяють на місці районних стаціонарів облаштувати... хоспіси.
Далі – освіта. Хто не в курсі, програма «Шкільний автобус» – найбільша наша «освітня» реформа. Спочатку позакривали малокомплектні школи. Може, й правильно! Але «Шкільному автобусу» далі ж треба кудись розвиватись. Тому тепер руки дійшли до більш-менш живих шкіл. З нового навчального року 75% шкіл у селах перетворяться на дев’ятирічки. Рішення про це вже доведено до педагогічних колективів.
Навчальні комбінати, де діти отримували права та навички виробничих професій, після 2016 року вже у минулому.
Що маємо у результаті? Прискорене звільнення територій. Тому на носі ще одна реформа – земельна.
Але про це трохи пізніше.
А поки ж ЗМІ цілодобово ялозять тему «як і кого обізвав Гройсман», і чи буде відповідати ображена сторона на ці випади.