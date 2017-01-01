Всеволод Кевлич про турнір «Ролан Гаррос»: Еліна Світоліна знає секрет паризьких кортів

Еліна Світоліна

Член президії Федерації тенісу України Всеволод Кевлич пояснив розстановку сил напередодні одного із турнірів Великого Шолому у Франції

Вже завтра у Франції розпочинається «Ролан Гаррос» - грунтовий турнір серії Великого шолому, перемога на якому є однією з найбільш престижних у світовому тенісі. Вперше за багато років, представник України, а саме Еліна Світоліна, є одним з головних претендентів на успіх на змаганнях такого рівня. Зокрема, букмекери пророкують українці, як мінімум, вихід до фіналу.

Саме з питаннями щодо шансів головної тенісної зірки України на перемогу на «Ролан Гарросі» «Главком» звернувся до члена президії Федерації тенісу України Всеволода Кевлича. Також під час розмови ми не оминули своєю увагою й інших представників України, які пробилися до основної сітки змагань, а також обговорили турнірні перспективи головних претендентів на перемогу у чоловічому та жіночому розрядах.

Член президії Федерації тенісу України Всеволод Кевлич

Перш за все, як ви оцінюєте шанси на «Ролан Гарросі» нашої головної зірки Еліни Світоліної, яку фахівці називають однією з головних претенденток на перемогу? Чи готова вона морально до боротьби за перемогу на турнірі Великого Шолому?

Навіть Патрік Муратоглу (Муратоглу – відомий французький тенісний тренер – «Главком») назвав її одним з головних фаворитів «Ролан Гарроса». Я думаю, що вона може. Тим більше вона виграла турнір в Римі. У всякому разі, до другого тижня турніру Еліна повинна дійти точно, а там вже, як карти ляжуть.

Як оцінюєте сили першої суперниці Еліні на турнірі, казашки Ярослави Шведової?

Ярослава - хороший гравець, вона вміє грати у теніс й робить це доволі добре. Вона досвідчена парниця, в одиночній грі вона також полюбляє грати і навіть на турнірах Великого Шолому доходила доволі далеко. Тому з нею буде непросто. Однак, я думаю, що в арсеналі Еліни достатньо елементів, які допоможуть її обіграти.

Кого ви вважаєте головними суперницями Світоліної і чому?

З тієї секції, в якій вона знаходиться в сітці, в принципі, я не знаю чи дійде Медісон Кейс (Медісон Кейс – 19-річна американська тенісистка – «Главком») до зустрічі з Еліною, тому що грунт для американки не найулюбленіше покриття, та й сама Медісон останнім часом грає не дуже добре. Головні суперники для Еліни - це Кароліна Плішкова і Симона Халеп.

Еліна готова вигравати матч за матчем і якщо все буде добре, то чому б і не весь турнір. В кінці-кінців, коли вона вигравала юніорський «Ролан Гаррос» взагалі ніхто не очікував, що вона виграє, вона на той момент була в районі 40-го місця юніорського рейтингу в світі, але вона взяла і виграла. Якийсь секрет паризьких кортів вона знає, нікому не скаже, але напевно знає.

Розкажіть, які перспективи на «Ролан Гарросі» в лідера українського чоловічого тенісу Олександра Долгополова?

Долгополов грає з аргентинцем Карлосом Берлоком, у нього суперник дуже непростий. Карлос - грунтовий фахівець, він на інших покриттях практично не грає, тому Сашкові буде непросто. Однак, Долгополов може його обіграти, але простим матчем це не буде.

Як перспективи нашої молоді на юніорському «Ролан Гарросі»? На що здатні Микита Маштаков, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Катаріна Завацька?

Для Марти, в принципі, хорошим буде результат, якщо вона потрапить до фіналу або півфіналу. «Ролан Гаррос» - це все-таки не «Австралія Оупен» (14-річна українська тенісистка Марта Костюк, яка стала переможницею Відкритого чемпіонаут Австралії серед юніорів - «Главком»), австралійський турнір був для неї простішим. Я побажаю Марті мати вдачу, якщо вона не виграє, це не біда.

Що стосується Микити Маштакова – у нього є хороший досвід участі в матчах Кубка Девіса і гра з гравцями рівня ATP. Це повинно йому допомогти пройти якомога далі. Він не є фаворитом юніорського турніру, але якщо гравець потрапляє в основну сітку шолома це вже добре.

Якщо говорити про загальна картину турнірної боротьби, хто на вашу думку, хто головні фаворити змагань?

Чесно кажучи, не вірю в Кербер (Анжелік Кербер – німецька тенісистка, перша ракетка світу за рейтингом WTA – «Главком»). Вона давно нічого не вигравала і програє гравцям, яким перша ракетка світу не повинна програвати, я не впевнений, що вона відновиться до «Ролан Гарроса».

А з тих, хто може… В принципі Халеп (Симона Халеп – румунська теннисистка – «Главком») зіграла добре, якщо вона збереже фізичне здоров'я, то може виграти. Що стосується Плішкової (Кароліна Плішкова – чеська тенісистка, третя ракетка світу в одичному розряді – «Главком»), то з нею щось трапляється на стадії півфіналу, інколи здається, що вона зобов'язана виграти, але щось у неї відбувається в голові і вона програє. «Ролан Гаррос» - це турнір, в якому немає явних фаворитів.

Наприклад, може також виграти Світлана Кузнєцова (Світлана Кузнєцова – російська тенісистка – «Главком»). Вона останнім часом грає дуже раціонально і точно.

Серед чоловіків всім зрозуміло, що Рафаель Надаль (Рафаель Надаль – іспанський тенісист, колишня перша ракетка світу в одиночному розряді – «Главком») - головний фаворит і мені здається, що нічого несподіваного не станеться, він виграє турнір.

Юлія Тунік, Артем Худолєєв, «Главком»