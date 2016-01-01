Ринок на Лісовій: знести не вийшло спалити

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Триваючий протягом грудня місяця київський «ринкопад» нарешті досяг свого апогею.

На цих вихідних не стало одного з найбільших речових ринків столиці, що знаходився біля станції метро Лісова. На відміну від своїх побратимів, розгромлених за допомогою бульдозерів, ці торгові ряди стали жертвами вогню, який забрав не тільки товари на сотні тисяч гривень, але і людське життя.

Знищення ринків перейшло на стадію тотального усунення торгових площ. До такого висновку можна дійти, побувавши на місці речового ринку на Лісовій. Те, що колись було жерстяним дахом - перетворилося в покручену металеву підлогу. Те, що було товаром - стало підстилкою для бездомних тварин.

Пожежа спалахнула в неділю в розпал торгового дня - близько о пів на першу. У лічені хвилини запалав весь ринок. Продавці та відвідувачі - рятувалися втечею, залишаючи на полицях торгових рядів не тільки товар, але і телефони, ноутбуки, гроші.

Як повідомляли в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій, до 13:10 пожежу вдалося локалізувати, а о 15:31 - усунути видимі язики полум'я. На жаль, це не врятувало одну з працівниць ринку. Її обгоріле тіло було знайдено серед завалів, про що стало відомо ближче до вечора.

На місці грандіозної пожежі досі працюють співробітники МНС і поліцейські. Розповідають, що і ті, і інші вже більше доби охороняють місце трагедії без відпочинку і перезміни, оскільки, замінити їх - банально ніким. Десь на території ринку свою роботу виконує і слідчий, який повинен винести свій вердикт, сказавши, що це було: підпал або нещасний випадок. «Працюють» на попелищі і залишені за межею бідності пенсіонери: розгрібають купи пригорілого одягу в надії знайти більш-менш ціле. Усе інше, кажуть, піде на ганчірки.

А поки поліція і МНС розбираються, як і чому загорівся ринок, торговці, з повною упевненістю заявляють, що винен ніхто інший, як мер Києва Віталій Кличко і його команда. «Весь минулий тиждень там трохи далі біля моста стояли трактори. Вони хотіли знести наші ряди, але ми не дозволили. Цей ринок працює 20 років. Всі про нього знають і приїжджають до нас за покупками. Як ви думаєте, чи міг би він простояти 20 років не маючи на те законних підстав. Мабуть, це нам так вирішили пояснити, хто в місті господар» - розбираючи залишки свого павільйону розповідає нам один з торговців.

«Не треба думати, що ми тут всі такі дурні (ред .: фраза змінена з причин етики і моралі). Ми прекрасно знаємо фізику і хімію. Ніхто з нас не вірить, що це був нещасний випадок. Яким чином, ось розкажіть мені, на протязі 10 хвилин міг спалахнути весь ринок (ред .: понад 2000 квадратних метрів). І не треба розповідати, що одяг - легко займається. Зараз зима. Він увесь вологий. Це ж не сіно. Тут немає дерев'яних перекриттів - ряди зроблені з заліза. Були з заліза. Як скажіть, вони могли відразу спалахнути без сторонньої допомоги» - ділиться з нами своїм обуренням колишній орендар одного з павільйонів.

Про те, що втратила на пожежі розповідає і Валентина (ім'я змінено). У згорілому павільйоні у неї знаходилося товару на 18 тисяч гривень. А ще холодильники, прилавки. Вся сім'я жила з цього заробітку. Вона, її дочка і її дитина, яка залишилася в минулому році без батька, сьогодні залишилися не просто без прибутку, але без коштів для існування. І надії на будь-яку компенсацію - немає. Кажуть, що не знають, за що і як тепер будуть жити.

Навпроти згорілих рядів, розташований ще один ринок. Його працівники вже другий день перебувають в шоковому стані. Світлана (ім'я змінене) розповідає, як вранці того дня спілкувалася зі знайомою, яка працювала на згорілому ринку. Уже ввечері та загинула в страшній пожежі.

За результатами пожежі, залишки якої вже почали вивозити, без роботи залишилося більше сотні людей. Щонайменше одна людина втратила життям. На руїни перетворилися понад 2000 квадратних метрів території біля метро. Сусідні будівлі - залишилися без електрики.

Ну і найголовніше - зникли торгові площі, які надто вже комусь заважали.

Джерело: Znaj.ua