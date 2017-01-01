Чиновниця департаменту земельних ресурсів КМДА попалася на хабарі

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Жінка намагалась провернути махінацію із орендою земл

Сьогодні слідчими Київської прокуратури та співробітниками СБУ викрито на одержанні 40 тисяч гривень неправомірної вигоди посадовця відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА. Про це повідомили у прес-службі обласної прокурати.

«Вказані грошові кошти жінка одержала у два етапи від директора підприємства за вирішення питання про укладення договору оренди земельної ділянки між підприємством та Київською міською радою», пояснили у відомстві.

Відомості про вчинене правопорушення вже внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі зловмисниці готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв «Главком», наприкінці минулого тижня було затримано двох волинських митників під час отримання частини хабара у 600 доларів та двох львівських прикордонників, які вимагали від підприємця дві тисячі доларів за неперешкоджання у переміщенні товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.