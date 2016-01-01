Мінфін хоче позбавити державні банки політичного впливу

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Аудит Приватбанку був запущений, його намагатимуться завершити протягом 90 днів.

Міністерство фінансів працюватиме над реформою корпоративного управління державних банків, а також над зменшенням політичного впливу.

Про це сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляє Укрінформ.

«Хочу визнати, що є проблема з державними банками, вони управляються неефективно. Це гроші платників податків, які втрачаються. Підхід, який ми будемо застосовувати, це покращення корпоративного управління, зменшення політичного впливу. Кінцева мета – це зменшення частки держави у банківському секторі», – сказав Данилюк.

Він наголосив, що націоналізація ПриватБанка не була частиною державної стратегії, а навпаки суперечила їй.

«Кінцева мета – це повернення банка у приватний сектор, щоб він працював під наглядом незалежного регулятора», – додав міністр.

Він зазначив, що аудит установи був запущений, його намагатимуться завершити протягом 90 днів.

«Вже зрозумілий масштаб проблем. Я не думаю, що аудит зменшить цю діру суттєво», – переконаний Данилюк.

Нагадаємо, як заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, рішення про націоналізацію Приватбанку є важливим для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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