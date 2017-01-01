У «Самопомочі» пояснили, чому блокувальникам, яких розігнала СБУ, не допоміг жоден депутат

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Напередодні розгону блокувальників депутати поїхали на сесію Верховної Ради

Учасник торговельної блокади на Донбасі, депутат від «Самопомочі» Ярослав Маркевич в інтерв'ю «Главкому» розповів, що депутати поїхали в Київ на сесію Верховної Ради і тому не змогли захистити блокувальників у Кривому Торці.

Маркевич пояснив, чому під час розгону блокувальників ані його, ані інших депутатів, які могли б захистити людей, не виявилось на місці подій.

«Так і було все влаштовано, аби депутатів у цей час не було. По-перше, у нас сесія, усі поїхали до Києва. По-друге, неможливо бути весь час і всюди. Решту часу що Павло, що Тарас (депутати від «Самопомочі» Павло Костенко і Тарас Пастух. – «Главком») постійно там перебували. Також Семен постійно там. Це «кіно» в головній ролі з Семеном нікому не подобалося у владі, тому влаштували все так, аби розігнати блокаду тоді, коли політиків не буде. Це ж логічно», - розповів депутат.

Він зазначив, що інформації про те, чи цього дня може відбутися розгін, чи іншого у них не було.

«На одному з редутів я одного разу сам ночував (ідеться саме про Кривий Торець. – «Главком»). Інформації про те, чи цього дня може відбутися розгін, чи іншого у нас не було. Ми постійно думали, хвилювалися через те, що таке буде. Але зрозумійте, чітко передбачити дії влади ми не могли», - заявив Маркевич.

Нагадаємо, у штабі блокади Донбасу повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

У СБУ заявили, що не мають відношення до штурму. Згодом у службі уточнили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО, було затримано понад 40 осіб.

Вночі всіх затриманих учасників блокади звільнили.

Акції протесту відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання блокувальників.