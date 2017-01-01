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    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу

    • Сьогодні, 01:19
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    Наразі на місці розташування намету в Кривому Торці продовжує працювати слідчо-оперативна група

    Голова облуправління Нацполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін заявляє, що затримані учасники акції з блокади торгівлі з окупованими територіями чинили опір поліції.

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    «Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил. Всі ці люди були затримані, доставлені в Торецьке відділення поліції. Наразі на місці розташування намету продовжує працювати слідчо-оперативна група. Вилучено 8 одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – 2 бойові гранати, порох, детонатори та набої», - зазначив він.

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    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу
    Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу

    Він нагадав, що для встановлення особи та з’ясування всіх обставин 43 учасника конфлікту були доставлені у відділення поліції.

    «З цих 43 – один раніше судимий за вбивство, 9 – заявили що брали участь у проведенні антитерористичної операції, однак документів з них поки ніхто не надав. З цими людьми будуть також проведені слідчі дії по факту незаконного блокування залізничної колії, захоплення електровозу і по закінченні слідчих дій слідчий по кожному прийме рішення. Більша частина людей, які не брали активної участі у захопленні електровозу, потраплять додому, у свої міста», - наголосив Аброськін.

    Нагадаємо, акції протесту відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання «блокадників».

    Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

    В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

    В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

    «Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

    Читайте також статтю: Єгор Соболєв: Серед блокувальників на Донбасі є десятки, якщо не сотні озброєних людей 

    АТО СБУ документи
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