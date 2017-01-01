Аброськін розповів деталі затримання учасників блокади Донбасу

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Наразі на місці розташування намету в Кривому Торці продовжує працювати слідчо-оперативна група

Голова облуправління Нацполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін заявляє, що затримані учасники акції з блокади торгівлі з окупованими територіями чинили опір поліції.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил. Всі ці люди були затримані, доставлені в Торецьке відділення поліції. Наразі на місці розташування намету продовжує працювати слідчо-оперативна група. Вилучено 8 одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – 2 бойові гранати, порох, детонатори та набої», - зазначив він.

Він нагадав, що для встановлення особи та з’ясування всіх обставин 43 учасника конфлікту були доставлені у відділення поліції.

«З цих 43 – один раніше судимий за вбивство, 9 – заявили що брали участь у проведенні антитерористичної операції, однак документів з них поки ніхто не надав. З цими людьми будуть також проведені слідчі дії по факту незаконного блокування залізничної колії, захоплення електровозу і по закінченні слідчих дій слідчий по кожному прийме рішення. Більша частина людей, які не брали активної участі у захопленні електровозу, потраплять додому, у свої міста», - наголосив Аброськін.

Нагадаємо, акції протесту відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання «блокадників».

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

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