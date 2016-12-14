Американський сенатор назвав Путіна м'ясником і головорізом

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Маккейн різко розкритикував висловлювання Трампа про президента РФ

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн різко розкритикував висловлювання Дональда Трампа, який на питання про «Путіна-вбивцю» в інтерв'ю Fox News відповів, що Америка також має в своїй історії багато вбивць.

Про це Маккейн заявив, під час виступу в Сенаті, повідомляє Politico.

Маккейн акцентував, що між Сполученими Штатами і путінською Росією не можна ставити знаку рівності.

«Немає ніякої моральної еквівалентності між цим м'ясником і головорізом, полковником КДБ і Сполученими Штатами Америки – країни, яку Рональд Рейган називав сяючим містом на пагорбі», - заявив Маккейн.

Критикуючи висловлювання Трампа, сенатор зазначив, що для того, аби вдатися до таких порівнянь, треба бути або «жахливо дезінформованим, або ж неймовірно упередженим».

Раніше Трамп під час інтерв'ю Fox News зазначив, що в світі і в США є багато вбивць, і Америка теж не найневинніша країна. Так він прокоментував слова ведучого Білла О'Рейлі, який назвав Путіна «вбивцею».

Нагадаємо, Трамп заявив, що у реальній ситуації у зоні збройного конфлікту на сході Україні йому ще потрібно розібратися. «Ми не знаємо точно, що там відбувається», – сказав він в інтерв’ю телеканалу Fox News, оприлюдненому 6 лютого.

Раніше Трамп провів телефонну розмову з Петром Порошенком, в ході якої підтримав суверенітет і територіальну цілісність України.

Також повідомлялося, що глава МЗС України Павло Клімкін обговорить з адміністрацією Трампа виконання Мінських угод.