Трамп обіцяє розібратися із ситуацією на Донбасі

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Трамп також заявив, що США готові допомагати у мирному врегулюванні ситуації на українському кордоні

США ще не знають, що відбувається на Сході України, в реальній ситуації ще належить розібратися. Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Ми не знаємо точно, що там відбувається», - сказав глава Білого дому у відповідь на питання телеведучого Білла О'рейлі, чи не ображений він тим, що конфлікт на сході України загострився з вини проросійських сил після його телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

США, як зазначив Трамп, не знають, ким контролюються і чи контролюються взагалі сили, що беруть участь в конфлікті на Донбасі.

«Ми дізнаємося. Я здивуюся, але подивимося», - Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп провів телефонну розмову з Петром Порошенком, в ході якого підтримав суверенітет і територіальну цілісність України.

Також повідомлялося, що Клімкін обговорить з адміністрацією Трампа виконання Мінських угод.