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    Трамп обіцяє розібратися із ситуацією на Донбасі

    • Сьогодні, 08:51
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    Трамп також заявив, що США готові допомагати у мирному врегулюванні ситуації на українському кордоні

    США ще не знають, що відбувається на Сході України, в реальній ситуації ще належить розібратися. Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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    «Ми не знаємо точно, що там відбувається», - сказав глава Білого дому у відповідь на питання телеведучого Білла О'рейлі, чи не ображений він тим, що конфлікт на сході України загострився з вини проросійських сил після його телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

    США, як зазначив Трамп, не знають, ким контролюються і чи контролюються взагалі сили, що беруть участь в конфлікті на Донбасі.

    «Ми дізнаємося. Я здивуюся, але подивимося», - Трамп.

    Нагадаємо, раніше Трамп провів телефонну розмову з Петром Порошенком, в ході якого підтримав суверенітет і територіальну цілісність України. 

    Також повідомлялося, що Клімкін обговорить з адміністрацією Трампа виконання Мінських угод.

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    Донбас Дональд Трамп
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