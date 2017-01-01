Amnesty International засудила затримання громадян за комуністичну символіку

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Фото: Артем Худолєєв, Главком Учасник акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» розгорнув червоний прапор

Amnesty International в Україні вимагає ефективного та неупередженого розслідування всіх випадків насильства в ході демонстрацій

Затримання мирних демонстрантів через ненасильницьке використання радянської символіки є порушенням свободи слова і свободи мирних зібрань. Про це заявляє правозахисна організація Amnesty International в Україні.

«…В Україні відбулись затримання мирних демонстрантів через ненасильницьке використання радянської символіки. Ми вважаємо, що українська влада зобов’язана забезпечити свободу слова і свободу мирних зібрань для всіх громадян», - йдеться в заяві.

У ній зазначається, що «заборона символіки, пов’язаної з комуністичною партією і радянським минулим (прийняті в травні 2015 р. закони про «декомунізації») є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади».

На думку Amnesty International в Україні, всі затримані демонстранти повинні бути звільнені.

«Ми також вимагаємо ефективного та неупередженого розслідування всіх випадків насильства в ході сьогоднішніх (9 травня. – Ред.) демонстрацій», - заявляє організація.

«Затримання мирних громадян і заборона радянської символіки неприпустимі. Такі заходи не тільки не звільняють України від радянської спадщини, від драконівських законів і практик радянських часів, але навпаки зближують з ними нас і нашу країну», — сказала Оксана Покальчук, директорка Amnesty International в Україні.

Як повідомлялося, 9 травня біля Меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася сутичка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (аналог російської акції «Безсмертний полк»).

Активісти з червоно-чорним прапором скандували «Бандера, Шухевич – герої України» стояли біля меморіалу. Учасники акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» вимагали розгорнути поруч і заборонений законодавством червоний прапор.

Раніше київська поліція повідомила про затримання чоловіка, учасника акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» у центрі міста, який намагався розгорнути банер із фоном кольорів «георгіївської стрічки».