МВС підбило підсумки відзначення в Україні Дня перемоги над нацизмом

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Фото: Станіслав Груздєв / «Главком» Монумент Слави у Києві

Спікер відомства Артем Шевченко заявив, що в масових заходах взяли участь близько 600 тисяч громадян

Під час акцій з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 50 осіб було затримано, 8 правоохоронців та 15 учасників акцій отримали тілесні ушкодження. Такі дані журналістам оприлюднив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

«Попередній підсумок дня... понад 50 осіб затримані, найбільше у Києві - понад 30 осіб. 8 правоохоронців, 15 учасників акцій травмовано», - сказав він.

Шевченко зауважив, що в Києві була найгостріша ситуація, зокрема біля офісу добровольчої організації ОУН.

Загалом, за словами Шевченка, в Україні в масових заходах взяли участь близько 600 тисяч громадян. В забезпеченні громадського порядку було задіяно понад 30 тисяч поліцейських та 1 700 нацгвардійців. Найбільше силовиків було у Києві, це пов'язано, зокрема, з проведенням Євробачення.

Раніше директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, коментуючи дії правоохоронців під офісом ОУН в Києві, заявив, що поліція і Нацгвардія робили все для того, щоб домогтися дотримання закону, щоб уникнути порушення публічної безпеки та правопорядку.

Нагадаємо, сьогодні вранці активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

Після цього поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. Під будівлею Печерського відділення поліції у столиці почався пікет.

Джерело: Укрінформ