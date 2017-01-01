Антикорупційний комітет оголосив конкурс на аудитора НАБУ від Ради

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Глава антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв

Заявки від конкурсантів на посаду аудитора НАБУ прийматимуться до 3 травня

Комітет Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції оголосив конкурс на посаду аудитора НАБУ від парламенту. Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні.

«Я пропоную підтримати проект рішення про оголошення конкурсу», – сказав нардеп Єгор Соболєв.

За його словами, заявки від конкурсантів на посаду аудитора НАБУ прийматимуться протягом місяця, до 3 травня, а рішення буде оприлюднено на сайті комітету, в «Голосі України». Також про рішення комітету буде повідомлено міжнародним організаціям, які допомагають Україні боротися з корупцією.

«Станом на зараз відповідь надала пані Марта Борщ… що вона буде рада взяти участь у такому конкурсі і бажає всього найкращого всій країні», – сказав Соболєв, повідомивши, що звернувся з офіційним листом до Марти Борщ, Джовані Кеслера і Карлоса Кастресани, чи готові вони брати участь у конкурсі на посаду аудитора НАБУ від парламенту.

За його словами, Джовані Кеслер не дав офіційної відповіді і був здивований зверненням комітету, оскільки раніше був кандидатом від уряду.

«Карлос Кастресана не дав відповіді поки що жодної», – зазначив Соболєв.

Нагадаємо, 21 березня, вкотре провалилось призначення аудитора Національного антикорупційного бюро за квотою Верховної Ради. У рейтинговому голосуванні кандидатуру Роберта Сторча підтримало 178 депутатів, а Найджела Брауна, який нібито є ставлеником Банкової і вже встиг відкрито покритикувати роботу НАБУ, – 202.

Більше про вибори аудитора НАБУ читайте у статті: «Пристрасті за аудитором. Хто закладає міну під НАБУ»