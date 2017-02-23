Асоціація з ЄС: Нідерланди відмовились від додаткових умов до України

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Нижня палата парламенту Нідерландів

Рішення не набрало необхідної кількості голосів в парламенті

Нижня палата парламенту Нідерландів не підтримала пропозицію лідера Соціалістичної партії Нідерландів Гаррі ван Боммеля щодо політичного документа, який стосується Угоди про асоціацію Україна-ЄС, повідомляє «Європейська правда».

Голосування відбулося сьогодні ввечері у спрощеній формі, за фракціями. Оскільки необхідної кількості голосів фракції не було, то документ відхилили.

Пропозицію розглядали вже після того як нижня палата парламенту офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.

У пропозиції ван Боммеля йшлося про необхідність юридичного прийняття «заяви обов'язкового характеру», яка повинна стати відповіддю на результати референдуму, де 61% виборців були проти угоди про асоціацію.

Нагадаємо, домовленість щодо ратифікації асоціації, яка була досягнута минулого року, оформлена у вигляді «рішення глав держав та урядів членів ЄС».

В рішенні описані 6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію. Водночас, вони не змінюють угоду, а лише підтверджують ті норми, які вже є в її тексті.

Як повідомляв «Главком», Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Голосування відбулося сьогодні увечері. За ратифікацію Угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. 55 висловилися проти.

Це голосування не є кінцевим кроком ратифікації. Для завершення процедури має проголосувати верхня палата (Сенат), після чого ратифікаційні грамоти передаються на підпис королю і надсилаються в Брюссель

Президент України Петро Порошенко вже подякував Нідерландам за ратифікацію асоціації Україна-ЄС.