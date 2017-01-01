АТО: за добу загинув один український боєць і двоє отримали поранення

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Втрати сил АТО на Донбасі

Російсько-терористичні підрозділи продовжують вести вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє наших бійців отримали поранення», - сказав він.

Як повідомляв прес-ценр штабу АТО, за минулу добу ворог 34 рази обстріляв опорні пункти Збройних сил України.

«Главком» також повідомляв, що у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ: один співробітник місії загинув, ще двоє отримали поранення.

Загиблий виявився громадянином США. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.