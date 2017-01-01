В ОБСЄ розповіли, чому спостерігачі місії не доїхали в Авдіївку

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За версією СММ ОБСЄ, сторони відмовляються надати їм доступ в район Авдіївки

У СММ ОБСЄ заявили, що не приїхали моніторити проведення ремонтних робіт на Донецьку фільтрувальну станцію та ЛЕП в районі Авдіївки, тому що сторони не надали доступ в цей район.

Про це йдеться у відповіді ОБСЄ на запит «Української правди».

«СММ не направили патруль в цей район через постійні порушення режиму припинення вогню, зареєстрованих місією. СММ готова сприяти дотриманню режиму припинення вогню, щоб могли бути проведені ремонтні роботи, але сторони відмовляються надати нам доступ в цей район», - йдеться в повідомленні.

При цьому раніше керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляв, що з української сторони представники ОБСЄ готові були в будь-який момент виїхати в район проведення робіт, проте з боку ОРДО представників місії не було.

Як повідомляв «Главком», увечері 5 березня внаслідок обстрілу бойовиків Авдіївку знову було знеструмлено. Також без електропостачання залишилася Донецька фільтрувальна станція.

Станом на понеділок ремонтні роботи на лінії електропередачі та Донецькій фільтрувальній станції поблизу Авдіївки так і не розпочалися.

За два дні в Авдіївці бойовики пошкодили 10 приватних будинків.