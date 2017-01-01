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    В ОБСЄ розповіли, чому спостерігачі місії не доїхали в Авдіївку

    • Сьогодні, 03:50
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    За версією СММ ОБСЄ, сторони відмовляються надати їм доступ в район Авдіївки

    У СММ ОБСЄ заявили, що не приїхали моніторити проведення ремонтних робіт на Донецьку фільтрувальну станцію та ЛЕП в районі Авдіївки, тому що сторони не надали доступ в цей район.

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    Про це йдеться у відповіді ОБСЄ на запит «Української правди».

    «СММ не направили патруль в цей район через постійні порушення режиму припинення вогню, зареєстрованих місією. СММ готова сприяти дотриманню режиму припинення вогню, щоб могли бути проведені ремонтні роботи, але сторони відмовляються надати нам доступ в цей район», - йдеться в повідомленні.

    При цьому раніше керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляв, що з української сторони представники ОБСЄ готові були в будь-який момент виїхати в район проведення робіт, проте з боку ОРДО представників місії не було.

    Як повідомляв «Главком», увечері 5 березня внаслідок обстрілу бойовиків Авдіївку знову було знеструмлено. Також без електропостачання залишилася Донецька фільтрувальна станція.

    Станом на понеділок ремонтні роботи на лінії електропередачі та Донецькій фільтрувальній станції поблизу Авдіївки так і не розпочалися.

    За два дні в Авдіївці бойовики пошкодили 10 приватних будинків.

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