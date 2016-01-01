Авіакатастрофа російського Ту-154: на проверхню піднято тіла 19 загиблих

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Урядова комісія РФ, створена для надання допомоги постраждалим і сім’ям загиблих у катастрофі літака Ту-154 в Чорному морі, підведе підсумки своєї роботи у четвер, 29 грудня

Рятувальники підняли на поверхню 19 тіл загиблих при катастрофі російського літака Ту-154 в Чорному морі, 17 з них і всі фрагменти тіл доставлені до Москви, повідомляє РІА «Новини».

«На місці катастрофи літака на поверхню підняті 19 тіл загиблих, 17 з них, а також всі фрагменти тіл доставили спецрейсом до Москви для впізнання і генетичної експертизи», — сказав співрозмовник агентства.

Як повідомили у ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.