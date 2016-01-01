ФСБ озвучила версії авіакатастрофи: як і раніше, теракту серед них немає

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Ту-154

Оперативники опитують очевидців і аналізують відеозаписи

ФСБ Росії не виявила ознак теракту або диверсії при огляді уламків Ту-154, що розбився в районі Сочі. Про це повідомили представники відомства.

У ФСБ уточнили, що на борту не було військових вантажів і небезпечних речовин, які могли б стати причиною катастрофи.

Основними робочими версіями залишаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, що спричинило втрату потужності і відмову роботи двигунів, помилка пілотування і технічна несправність літака.

Розслідування обставин трагедії триває, оперативники опитують очевидців і аналізують відеозаписи.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.

Джерело: РИА НОВОСТИ