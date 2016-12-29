Авіакатастрофа російського Ту-154: всі основні фрагменти літака підняли на поверхню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комісія вивчає кілька версій причин аварії, однак пріоритетної версії поки немає.

Рятувальники підняли на поверхню всі основні фрагменти російського літака Ту-154, що розбився; уламки знаходяться на спеціальному майданчику, де фахівці проведуть «викладку» повітряного судна.

Про це повідомив РІА Новини джерело в російських силових структурах.

«За його словами, основна фаза пошуково-рятувальної операції на місці катастрофи лайнера завершена. Співрозмовник агентства додав, що рятувальники знайшли тіла 19 загиблих, 17 з них вже доставлені в Москву для впізнання. У лабораторії, де пройде генетична експертиза, також перебувають виявлені фрагменти тіл», - йдеться в повідомленні агентства.

Як повідомили у ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.