Азаров радить українцям забути про українську мову - мовляв, у США та Австрії своєї мови немає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Азаров

Екс-прем’єр не бачить проблеми у тому, що квитки на українське «Євробачення» були надруковані російською мовою

Колишній прем’єр-міністр Микола Азаров вкотре висловив думку про те, що Україні не потрібна своя мова. Таку думку він висловив у себе на сторінці у Facebook.

«В Україні розгорівся скандал у зв'язку з тим, що квитки на Євробачення були надруковані російською мовою. Здавалося б, ну і що тут такого. Переважна більшість українців розмовляє російською мовою, більшість перекладачів, які обслуговують іноземних гостей, не знає української мови, але зате знає російську мову. Для чого з цього робити трагедію?», - написав він.





За словами Азарова, «ще за часів Ющенка придумали, що мова - це єдиний засіб самоідентифікації (самовизначення) нації. Немає мови і немає нації».

«Що робити бідним австрійцям? Ну, немає австрійського мови. А нація є, і країна є (до речі, федеративна). А що робити бідним американцям? Ну, немає, розумієш, американської мови. Або австралійцям, куди діватися? Чи не придумали свого австралійського мови. Біда і в Ірландії. Як не стараються влади насадити в країні ірландська мова, навіть в школах вивчають в обов'язковому порядку, але населення, проте, говорить англійською мовою. І від цього Ірландія не стала Англією, а так і залишається Ірландією», - зазначив він.