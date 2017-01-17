Бахматюк відповів Гонтаревій: Докапіталізація державних банків через мої борги - це «повна нісенітниця»

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Олег Бахматюк

Бахматюк назвав недостовірною інформацію Гонтаревої про пов'язані кредити на суму 28,2 млрд. грн

Власник аграрного холдингу «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк назвав «повною нісенітницею» твердження глави НБУ Валерії Гонтаревої, що уряд внесе в капітал держбанків додаткові кошти через прострочені кредити його холдингу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Укрлендфармінг».

«Я так скоро стану винним за всі кредити, які видавали ці банки», - сказав він.

Бахматюк додав, що готовий реструктуризувати борг перед НБУ і ФГВФО на умовах екс-акціонерів Приватбанку.

Він також зазначив, що близько чотирьох місяців тому на зустрічі з главою ФГВФО Костянтином Ворушиліним, главою Націнвестради Борисом Ложкіним, главою НБУ Гонтаревою в присутності президента він передав главі Нацбанку пропозиції про реструктуризацію свого боргу.

Бізнесмен додав, що в даний час глава НБУ відмовляється від контактів з ним і його представниками.

«Нехай Гонтарєва прокоментує, чому екс-акціонерам «Привату» можна дати півроку на реструктуризацію боргу і 10 років на його погашення, а Бахматюку, який пропонує реструктуризувати на 7 років, не можна. Чому такі подвійні підходи?»,- сказав Бахматюк.

Бахматюк також розповів подробиці переговорів про реструктуризацію його боргів.

Також Бахматюк назвав недостовірною інформацію Гонтаревої про пов'язані кредити на суму 28,2 млрд. грн.

«Є висновок перевірки перед введенням тимчасової адміністрації в ВіЕйБі Банк, підписана НБУ, яким на той час вже керувала Гонтарева. Згідно з цими документами, у фінустанови було близько 4,8 млрд.грн. пов'язаних кредитів», - додав бізнесмен.

Він також стверджує, що знаходиться в активному діалозі з ФГВФО, і вже погашено Фонду близько 1 млрд грн боргу.

Як відомо, раніше Гонтарева заявила, що уряду доведеться внести в капітал державних банків додаткові кошти через прострочені кредити власника аграрного холдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка.

Раніше Бахматюк звернувся до президента і прем'єр-міністра з проханням втрутитися в конфлікт з главою Національного банку Валерією Гонтаревою.

Нагадаємо, раніше НБУ повідомив, що Бахматюк винен державі, громадянам і бізнесу 37,9 млрд грн.