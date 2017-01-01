Байден закликав світ підтримати Україну в боротьбі з Путіним

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Джо Байден

Тому міжнародна громада повинна стояти як один проти агресії і практики примусу, зазначив віце-президент США

Міжнародна спільнота має бути об’єднаною в підтримці України проти російської агресії. Про це під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком заявив віце-президент США Джо Байден.

«Росія використовує різноманітні способи підриву суверенітету України. Це і атаки, і лжепропаганда, і спроби дестабілізувати економіку. Україна має право на визначення власного шляху. Тому міжнародна громада повинна стояти як один проти агресії і практики примусу», – зазначив Байден.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом із делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден. Після цього відбулася зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком. На спільній прес-конференції за підсумками зустрічі глава Української держави заявив, що побачив «обнадійливі сигнали»: команда новообраного президента США Дональда Трампа розуміє загрозу з боку Росії.