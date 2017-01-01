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    Безвіз з ЄС: прикордонники приготувалися до роботи з біометричними паспортами

    • Сьогодні, 19:59
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    Прикордонний пункт&nbsp;
    Прикордонний пункт 

    Прикордонна служба обладнала всі КПП приладами біометричного контролю

    Державна прикордонна служба України обладнала усі контрольно-пропускні пункти на кордоні з країнами Європейського Союзу приладами біометричного контролю. Про це повідомила Консульська служба Міністерства закордонних справ у Twitter.

    «Державна прикордонна служба обладнала всі КПП приладами біометричного контролю», - сказано в у повідомленні.

    Нагадаємо, 26 травня президент України Петро Порошенко в Одесі підписав указ про додаткові заходи щодо реалізації українцями права на безвізові поїздки до ЄС.

    Нагадаємо, 22 травня рішення про надання українцям права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу опублікували в офіційному журналі ЄС.

    Як відомо, українці з 11 червня 2017 року зможуть їздити в країни Євросоюзу без віз. Для цього потрібно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон.

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