Безвіз з ЄС: прикордонники приготувалися до роботи з біометричними паспортами

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Прикордонний пункт

Прикордонна служба обладнала всі КПП приладами біометричного контролю

Державна прикордонна служба України обладнала усі контрольно-пропускні пункти на кордоні з країнами Європейського Союзу приладами біометричного контролю. Про це повідомила Консульська служба Міністерства закордонних справ у Twitter.

«Державна прикордонна служба обладнала всі КПП приладами біометричного контролю», - сказано в у повідомленні.

Нагадаємо, 26 травня президент України Петро Порошенко в Одесі підписав указ про додаткові заходи щодо реалізації українцями права на безвізові поїздки до ЄС.

Нагадаємо, 22 травня рішення про надання українцям права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу опублікували в офіційному журналі ЄС.

Як відомо, українці з 11 червня 2017 року зможуть їздити в країни Євросоюзу без віз. Для цього потрібно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон.