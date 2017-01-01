Блокада Донбасу: під Сумською обладміністрацією з ночі триває акція протесту

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Біля входу облдержадміністрації активісти розмістили намет, запалили вогнища у бочках та розклали шини, які облили пальним

У Сумах біля облдержадміністрації протестувальники розпочали безстрокову акцію.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Біля входу облдержадміністрації активісти розмістили намет, запалили вогнища у бочках та розклали шини, які облили пальним. На ніч на площі залишилось близько двох десятків активістів і приблизно така ж кількість правоохоронців.

Протестувальники вимагають відставки голови Сумської ОДА Володимира Токара через те, що той «не зміг» зібрати позачергову сесію щодо «розгону блокади», а також пояснень від тих депутатів, які не з’явились на засідання 15 березня. Засідання не відбулося через відсутність кворуму.

Після цього депутати вже міської ради за годину зібрались на власне засідання та ухвалили рішення ­щодо «розгону блокувальників». У ньому вони вимагають від президента, Кабміну і парламенту «докласти максимум зусиль для негайного звільнення військовополонених і затриманих учасників блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, закрити кримінальні провадження проти них, звільнити з займаних посад і притягнути до відповідальності осіб, винних у протиправному застосуванні сили проти учасників блокади, визнати законодавчо російську агресію проти України, включити до порядку денного засідання Верховної Ради та підтримати проекти Законів України «Про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України» та «Про тимчасово окуповану територію України», забезпечити пріоритетний розвиток підприємств військово-промислового комплексу, притягнути до відповідальності учасників перемовин із представниками терористів та держави-агресора».

Нагадаємо, 13 березня учасники торгової блокади ОРДЛО заявили, що їхній редут на ст. Кривий Торець розігнали силовики.

Тим часом у зоні АТО співробітники СБУ затримали 43 людини зі зброєю.

Після цього у Луцьку протестуючі зайняли приміщення в будівлі Волинської облдержадміністрації.

Згодом у Чернівцях мітингуючі теж зайняли будівлю ОДА.

14 березня на блокпості біля Слов'янська сталася сутичка, 7 поліцейських поранені.

Учора, 15 березня, РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

Того ж дня поліція повідомляє про збройну сутичку на блокпості у Костянтинівці.

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