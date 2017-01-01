Блокувальники на Донбасі очікують силового розгону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники блокади на Донбасі

У штабі блокади торгівлі з окупованою територією Донбасу отримали інформацію, підрозділи Нацгвардії висуваються у напрямку блокпостів

У штабі блокади торгівлі з окупованою територією Донбасу мають інформацію про підготовку операції щодо силового розгону її учасників. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві представник штабу блокади, другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський.

«Ми очікуємо можливих силових дій із боку Національної гвардії. У нас є інформація, що підрозділи Нацгвардії висуваються у напрямку наших редутів», - сказав він.

При цьому Виногродський зазначив, що події можуть розвиватися таким чином, що до блокпостів під виглядом місцевих жителів буде привезено автобуси з «тітушками», які намагатимуться перешкоджати блокаді, а вже у разі виникнення протистоянь буде задіяно правоохоронців.

Водночас Виногродський сподівається, що Національна гвардія, в лавах якої служить багато колишніх учасників добровольчих батальйонів і АТО на Донбасі, не підуть на такий сценарій розвитку подій.

Представник штабу блокади зазначив, що на сьогодні активісти блокують три залізничні лінії, наразі ще працює лінія Щастя-Валуйки в Луганській області, яку також найближчим часом може бути заблоковано. Ще два редути блокади встановлено на автомобільних дорогах, найближчим часом у планах активістів - можливе блокування всіх автомобільних переходів на лінії розмежування.

Виногродський також повідомив агентству «Інтерфакс-Україна», що нині у блокаді задіяні загалом близько 1,5 тис. людей. Але вони блокують не всі одночасно, а в чотири зміни.

Нагадаємо, 28 лютого невідомі штурмували один з редутів, який звели блокувальники на Донбасі. Правоохоронці затримали 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади на Донбасі