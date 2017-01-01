Поліція затримала 37 учасників нападу на блокувальників на Донбасі

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Блокпост учасників блокади на Донбасі

Встановлюються особи кожного учасника конфлікту

Сьогодні правоохоронці затримали 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади на Донбасі. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні біля 13.20 до колл-центру 102 надійшло повідомлення від аноніма про те, що на залізничній станції Кривий Торець, де знаходяться учасники блокади, виник конфлікт. На місце виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Торецького відділення поліції. Станом на 14.40 поліцейські затримали 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади», - написав він.

За його словами, зараз встановлюються особи кожного учасника конфлікту. Ведеться перевірка.

Як повідомлялося, невідомі штурмують один з редутів, який звели блокувальники на Донбасі. У Штабі блокади заявили, що перші дві спроби штурму відбиті, тітушки відійшли та перекрили підходи та під'їзди до редуту.

За даними Штабу, більша частина так званих тітушок «явно має ознаки військового вишколу, проте особистості нападників поки не встановлені. Штаб приймає всі заходи забезпечення безпеки та деблокування редуту, але прибуває допомога і до «тітушок».

Один із захисників редуту, який отримав ножове поранення, госпіталізований. Загрози життю немає.

Нагадаємо, вчора учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

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