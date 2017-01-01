Блокувальники поскаржились, що Гройсман виділив їм мало часу на переговори

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Маркевич негативно ставиться до силового сценарію повернення контролю над втраченим редутом

Учасник торговельної блокади на Донбасі, депутат від «Самопомочі» Ярослав Маркевич в інтерв'ю «Главкому» розповів, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман виділив всього одну годину часу на переговори з учасниками блокади на Донбасі.

Маркевич розповів, що раніше Анатолій Виногродський (колишній командир батальйону Нацгвардії «Донбас», нині – помічник депутата Семена Семенченка) зустрічався з прем’єр-міністром, сторони шукали порозуміння.

«У тім-то й річ. Було лише дві такі зустрічі. Загалом на них витратили всього одну годину часу. А на те, щоб перекрити зону АТО, збирали наради, заганяли всіх на килим. Це робили правоохоронні органи, вони ж забезпечують зараз блокаду зони АТО, вони ж і не пускають туди добровольців. Це відбувається зараз, відбувалося вчора, позавчора. Тобто на це витрачали величезну кількість часу замість того, щоб вести перемовини з блокувальниками, під час яких, можливо, до чогось вдалося б дійти», - пояснив депутат.

Він зазначив, що не чув про те, щоб на блокувальників виходили люди олігарха Ріната Ахметова.

«Я не чув про це. Як на мене, це традиційна поведінка… Я думаю, що переговорів таких просто не було. Можливо, були спроби. Переговори потрібні тим людям, які везуть товар поїздами. Хлопцям цим (машиністам) також потрібно якось працювати, тому вони просять пропустити поїзди. Можливо, були з боку їхніх керівників спроби домовитися. Але якщо блокувальники продовжують стояти, отже, нічого не змінилося», - заявив Маркевич.

Нардеп підкреслив, негативно ставиться до силового сценарію повернення контролю над втраченим редутом у Кривому Торці.

«Скажу чесно, я вкрай негативно ставлюся до такого сценарію. Остання ніч це показала. Зброя була, але, як ви бачите, жодного пострілу блокувальниками не було здійснено», - зазначив Маркевич.

Нагадаємо, у штабі блокади Донбасу повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

У СБУ заявили, що не мають відношення до штурму. Згодом у службі уточнили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО, було затримано понад 40 осіб.

Вночі всіх затриманих учасників блокади звільнили.

Акції протесту відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання блокувальників.