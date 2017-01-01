Бої під Авдіївкою: у місто відрядили додатковий загін поліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авдіївка залишається без світла, є перебої з мобільним зв’язком

В Авдіївку, яка вже третю добу потерпає від обстрілів проросійських терористів, додатково спрямовано зведений загін поліцейських.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Авдіївське відділення поліції переведено у посилений режим несення служби. Правоохоронці патрулюють вулиці населеного пункту і надають допомогу місцевим мешканцям.

У МВС повідомляють, що через інтенсивні обстріли з боку бойовиків Авдіївка залишилася без світла, є перебої з мобільним зв’язком.

29 січня, близько п'ятої години ранку, в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали штурм позицій сил АТО.

Як повідомлялося, минулої доби в зоні АТО п'ятеро українських військових загинули, дев'ятьох поранено і ще чотирьох травмовано.

30 січня у штабі АТО повідомили про загибель ще двох бійців.

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