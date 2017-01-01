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    Держказначейство припинило роботу в Авдіївці

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    Руйнування в Авдіївці внаслідок обстрілів
    Руйнування в Авдіївці внаслідок обстрілів

    Через обстріли в Авдіївці відсутнє електропостачання та зв'язок

    Сьогодні, 30 січня, Державна казначейська служба України тимчасово призупинила обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в управлінні Казначейства у м. Авдіївка Донецької області. Про це повідомляє прес-служба Держказначейства.

    Це пов’язно з відсутністю електропостачання та зв’язку, що спричинені загостренням ситуації – інтенсивними обстрілами у районі Авдіївки.

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    Казначейство приносить вибачення за тимчасове припинення розрахунково-касового обслуговування.  

    Нагадаємо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових. Авдіївка Донецької області в результаті обстрілу залишилася без електрики.

    В ході боїв на Донбасі за минулу добу 5 українських військових загинули, 9 поранені і 4 травмовано. Більшість втрат ВСУ понесли в районі авдіївської промзони.

    У дніпровську лікарню ім. Мечникова доставили трьох осіб, які зазнали поранень в авдіївській промзоні: одного бійця і двох цивільних.

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