Бойовик «Француз» почав заперечувати свою причетність до вбивства «Гіві»

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Чоловік, який представився «Французом» пояснив, що ніколи особисто з «Гіві» не зустрічався

Чоловік, який представився бойовиком «ДНР» Ігорем Мильцевим з позивним «Француз», спростовує свою причетність до вбивства голови батальйону «Сомалі» Михайла Товстих («Гіві»).

Про це він повідомив одному із російських ЗМІ, повідомляє «112 Україна».

Бойовик розповів, що представлена «Новою газетою» переписка, в якій він нібито зізнається у замаху на «Гіві», йому не належить.

Чоловік, який представився Ігорем, пояснив, що його сторінка в соціальній мережі була зламана невідомими у вересні 2016 року.

Співрозмовник видання називає інформацію про причетність до вбивства «Гіві» провокацією СБУ.

«Після того як у Ігоря пропав доступ до його сторінки, зломщики зв’язалися з ним через другий акаунт. Вони написали, що його сторінка їм дуже цікава, і запитували, чи не хоче Ігор її повернути. Зараз на сторінці свого справжнього облікового запису Ігор закликає заспамить свою стару сторінку, щоб вона виявилася заблокована», – пише видання.

Чоловік, який представився «Французом» пояснив, що ніколи особисто з «Гіві» не зустрічався і до підрозділу бойовиків «Сомалі», як стверджувалося в листуванні, ніякого відношення не має.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що вранці 8 лютого в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

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