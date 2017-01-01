Бойовики посилюють підрозділи під Авдіївкою: перекидають живу силу і зброю

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Авдіївка

Фіксується ротація або посилення підрозділів окупантів, що оперують у районі Авдіївки

У районі Авдіївки Донецької області зафіксовано ротацію або посилення підрозділів російсько-терористичних військ. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані ІС.

«Фіксується ротація або посилення підрозділів окупантів, що оперують у районі Авдіївки – в темний час доби чотири тентованих КамАЗи, один ЗІЛ-131, один ГАЗ-66 з живою силою, спорядженням і боєприпасами, а також дві од. БТР-80 було перекинуто через Яковлівку на північ, у бік ясинуватської розв'язки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ІС інформує, що в районі Донецька на Трудовських у лісопосадці на південь від АЗС АВІАС+ (практично передній край) виявлено дві замасковані протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра» окупантів. «Судячи з усього, командування противника намагається таємно посилити свої підрозділи, які оперують на ділянці в районі Олександрівки та Трудовських, додатковими вогневими засобами», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», раніше Тимчук заявив, що бойовики на Донбасі за сприяння російських інструкторів готуються до масштабного наступу.

Крім того, повідомлялося, що під Павлополем Волноваського району Донецької області російсько-терористичні війська готуються до прориву.