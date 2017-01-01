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    Бойовики з гранатометів обстріляли КП «Мар’їнка»

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    Контрольний пункт &laquo;Мар&rsquo;їнка&raquo;
    Контрольний пункт «Мар’їнка»

    Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по блокпосту «Мар’їнка»

    У вівторок, 7 лютого, увечері незаконні збройні формування обстріляли контрольний пост «Мар’їнка».

    Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, обстріли бойовики вели з тимчасово непідконтрольної території - з населеного пункту Олександрівка.

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    «Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по блокпосту «Мар’їнка», де несуть службу прикордонники спільно з військовослужбовцями Збройних сил. Декілька гранат розірвалося за кілька десятків метрів від блокпоста», - інформує ДПСУ.

    В результаті обстрілів постраждалих немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

    Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 89 обстрілів з боку бойовиків. Троє наших військових поранено, троє – травмовано.

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