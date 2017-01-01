Українка намагалась відправити в Туреччину дівчат для секс-індустрії

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Організатор злочину

Організатором незаконних дій виявилась 21-річна українка

Держприкордонслужба спільно з одеською Національною поліцією викрили канал торгівлі людьми з України до Туреччини.

«В ході проведення оперативних заходів, спільною міжвідомчою групою в аеропорту «Одеса», під час спроби відправлення двох громадянок до Туреччини було затримано організатора злочину – 21-річну громадянку України». – йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби.

Правоохоронці діяли в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 149 ККУ.

Затримана українка мала доставити двох завербованих жінок до Стамбулу, де їх планували використовувати у сфері надання послуг інтимного характеру.

Встановлено, що зловмисниця займалася підбором, вербовкою та переправленням дівчат до Туреччини, які опинилися в складних життєвих умовах, використовуючи їх уразливе матеріальне становище.

Наразі тривають подальші слідчі дії.