Українка намагалась відправити в Туреччину дівчат для секс-індустрії
- Сьогодні, 00:39
-
Розсилка
Організатором незаконних дій виявилась 21-річна українка
Держприкордонслужба спільно з одеською Національною поліцією викрили канал торгівлі людьми з України до Туреччини.
«В ході проведення оперативних заходів, спільною міжвідомчою групою в аеропорту «Одеса», під час спроби відправлення двох громадянок до Туреччини було затримано організатора злочину – 21-річну громадянку України». – йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби.
Правоохоронці діяли в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 149 ККУ.
Затримана українка мала доставити двох завербованих жінок до Стамбулу, де їх планували використовувати у сфері надання послуг інтимного характеру.
Встановлено, що зловмисниця займалася підбором, вербовкою та переправленням дівчат до Туреччини, які опинилися в складних життєвих умовах, використовуючи їх уразливе матеріальне становище.
Наразі тривають подальші слідчі дії.Нагадаємо, що вчора прикордонники Херсонського загону Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України на адмінмежі з окупованим Кримом виявили колишнього українського військовослужбовця, який перейшов на бік окупантів і залишився служити у ВМС Російської Федерації