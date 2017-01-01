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    Українка намагалась відправити в Туреччину дівчат для секс-індустрії

    • Сьогодні, 00:39
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    Організатор злочину
    Організатор злочину

    Організатором незаконних дій виявилась 21-річна українка

    Держприкордонслужба спільно з одеською Національною поліцією викрили канал торгівлі людьми з України до Туреччини.

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    «В ході проведення оперативних заходів, спільною міжвідомчою групою в аеропорту «Одеса», під час спроби відправлення двох громадянок до Туреччини було затримано організатора злочину – 21-річну громадянку України». – йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби.

    Правоохоронці діяли в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 149 ККУ.

    Затримана українка мала доставити двох завербованих жінок до Стамбулу, де їх планували використовувати у сфері надання послуг інтимного характеру.

    Встановлено, що зловмисниця займалася підбором, вербовкою та переправленням дівчат до Туреччини, які опинилися в складних життєвих умовах, використовуючи їх уразливе матеріальне становище.

    Наразі тривають подальші слідчі дії.

    Нагадаємо, що вчора прикордонники Херсонського загону Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України на адмінмежі з окупованим Кримом виявили колишнього українського військовослужбовця, який перейшов на бік окупантів і залишився служити у ВМС Російської Федерації
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