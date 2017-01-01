«Це крок у правильному напрямку» - Єврокомісія про асоціацію Україна-ЄС

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Йоганнес Ган

Йоганнес Ган привітав голосування парламенту Нідерландів

У Європейській комісії привітали позитивне голосування у Нижній палаті парламенту Нідерландів законопроекту щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Про це написав у Twitter єврокомісар з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган.

«Вітаю позитивне голосування нідерландської Палати представників за Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Це крок у правильному напрямку!», - написав єврокомісар.

Як повідомляв «Главком», Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Голосування відбулося сьогодні увечері. За ратифікацію Угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. 55 висловилися проти.

Це голосування не є кінцевим кроком ратифікації. Для завершення процедури має проголосувати верхня палата (Сенат), після чого ратифікаційні грамоти передаються на підпис королю і надсилаються в Брюссель

Президент України Петро Порошенко вже подякував Нідерландам за ратифікацію асоціації Україна-ЄС.