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    «Це крок у правильному напрямку» - Єврокомісія про асоціацію Україна-ЄС

    • Сьогодні, 00:53
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    Йоганнес Ган
    Йоганнес Ган

    Йоганнес Ган привітав голосування парламенту Нідерландів

    У Європейській комісії привітали позитивне голосування у Нижній палаті парламенту Нідерландів законопроекту щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

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    Про це написав у Twitter єврокомісар з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган.

    «Вітаю позитивне голосування нідерландської Палати представників за Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Це крок у правильному напрямку!», - написав єврокомісар.

    Як повідомляв «Главком», Нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Голосування відбулося сьогодні увечері. За ратифікацію Угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. 55 висловилися проти. 

    Це голосування не є кінцевим кроком ратифікації. Для завершення процедури має проголосувати верхня палата (Сенат), після чого ратифікаційні грамоти передаються на підпис королю і надсилаються в Брюссель

    Президент України Петро Порошенко вже подякував Нідерландам за ратифікацію асоціації Україна-ЄС.

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    Єврокомісія Нідерланди Асоціація з ЄС Йоганнес Ган Україна
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