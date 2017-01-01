Цензура, примусові робити, конфіскація. Рабінович пояснив, що означає воєнний стан

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Вадим Рабінович

Вадим Рабінович переконаний, введення воєнного стану «ідеально для влади»

Від введення в Україні воєнного стану виграє тільки правляча група. Про це в ефірі програми «Хто кому Рабінович» на телеканалі «112 Україна» заявив народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

Коментуючи можливість введення воєнного стану, він підкреслив, що це «ідеально для влади». «Я розповім декілька моментів, які за ним підуть. По-перше, повна цензура в пресі. Вас можуть вести на спеціальні роботи, вам можуть затримувати оплату, у вас можуть забрати особистий транспорт. Це вже у нас немає ніякого «Євробачення». Маса всяких «радостей». А у правлячої групи взагалі проблем не буде. Всі будуть окупантами», - сказав Рабінович.

За його словами, воєнний стан також погіршить ситуацію в економіці. «Воєнний стан - це на десятки років закінчення можливості піднятися економіці. Це, напевно, вже цвях буде в кришку нашої економіки. І я думаю, що навіть вони зараз до цього не додумаються», - вважає Рабінович.

Нагадаємо, 29 січня загострилася ситуація в Авдіївці, після цього в політикумі з'явилися заяви про можливість введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО.

Екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний вважає, що в Україні вже давно потрібно було ввести воєнний стан.

Більше читайте в статті «Главкома» «Патріоти проти агентів Кремля». Чому в Україні знов заговорили про воєнний стан?»