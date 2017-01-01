В Україні давно потрібно було ввести воєнний стан - Безсмертний

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Роман Безсмертний

Роман Безсмертний переконаний, що якби Україна ввела воєнний стан, протистояння на Донбасі можливо було взагалі уникнути

Екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний вважає, що в Україні вже давно потрібно було ввести воєнний стан і називати війну війною. Про це він заявив в ефірі Ukrainian Media Network.

«Вже давно стало очевидно, що треба вводити воєнний стан, війну назвати війною, а ситуацію завести в правові рамки, які відповідали б міжнародним правовим документам. Тоді б всі чітко розуміли без спеціальних законів, що є окупована територія, хто такий агресор, хто несе відповідальність за цивільне населення. Якщо це АТО, то Україна несе відповідальність за людей, які там знаходяться, а не агресор. І немає значення, чи вивішені там прапори і яка кількість російських військ. Там є російські війська та зрадники Батьківщини або колаборанти, які перейшли на бік ворога. За нинішніх умов для державної машини і істеблішменту це АТО, а для народу – війна», – зазначив Безсмертний.

Він переконаний - якби Україна ввела воєнний стан, протистояння на Донбасі можливо було взагалі уникнути.

«Війська були б приведені у стан бойової готовності і вони мали б можливість застосовувати зброю. Коли вже у Криму знаходились російські війська, то звідти люди прохали закрити реєстр цивільної зброї. Для того, щоб люди могли використовувати зброю у протистоянні ворогу. Цього не було зроблено», – зазначив Безсмертний.

Як повідомлялося, раніше Безсмертний заявив, що президент України зобов'язаний ввести воєнний стан у разі відторгнення території, Конституція визначає це як право, а закон – як обов'язок.

Нагадаємо, 29 січня загострилася ситуація в Авдіївці, після цього в політикумі з'явилися заяви про можливість введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО.

Більше читайте в статті «Главкома» «Патріоти проти агентів Кремля». Чому в Україні знов заговорили про воєнний стан?»