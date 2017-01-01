Церемонія вступу Чорногорії в НАТО відбудеться 7 червня у Брюсселі

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Прапори НАТО і Чорногорії

Урочистості заплановані у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі

Офіційна церемонія прийняття Чорногорії в НАТО відбудеться у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 7 червня.

Про це йдеться у повідомленні НАТО.

Церемонія пройде за участі президента Чорногорії Філіпа Вуяновича та генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

Офіційно 29-им членом НАТО Чорногорія стане двома днями раніше, коли у Держдепартаменті відбудеться передача протоколу про вступ Чорногорії в Альянс.

Нагадаємо, 28 квітня парламент Чорногорії проголосував за ратифікацію закону про вступ країни до НАТО.

Проти вступу Чорногорії до Альянсу виступала РФ. Раніше повідомлялося, що представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про «сплеск антиросійської істерії» в Чорногорії, що викликаний рішеннями Підгориці приєднається до НАТО, а також разом із Євросоюзом ввести санкції по відношенню до Росії. У МЗС РФ попросили своїх громадян враховувати відносини між країнами при поїздці в Чорногорію.

Перед тим міністерство закордонних справ Росії поскаржилося, що США втягують Чорногорію в НАТО «без урахування реальної думки народу цієї балканської країни». При цьому міністерство вважає, що членство країни в НАТО суперечить її інтересам і несе загрозу стабільності на Балканах і в Європі в цілому.

Зі свого боку Чорногорія відповіла на заяви РФ про «антиросійську істерію».

Як відомо, у Чорногорії в спробі перевороту звинуватили 14 осіб, серед них двоє росіян.

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