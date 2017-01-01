Парламент Чорногорії проголосував за вступ до НАТО

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters



Опозиція бойкотувала засідання

Чорногірський парламент (скупщина) у п'ятницю ратифікував протокол про приєднання країни до НАТО. За це рішення проголосували 46 депутатів.

Ще 35 депутатів не беруть участі в роботі парламенту з жовтня 2016 року, коли в країні пройшли вибори, пише Русская служба BBC.

Засідання, на якому розглядалося питання про вступ Чорногорії до НАТО, проходило в будівлі скупщини не в Подгориці, а в стародавній столиці країни Цетінє.

Опозиція, яка наполягає на референдумі з питання про приєднання до НАТО, під час засідання проводила акцію протесту. Її організатором стала партія «Демократичний фронт». Опозиціонери заявили, що не визнають ратифікацію протоколу про згоду на приєднання Чорногорії до НАТО, передає державне телебачення.

Проти вступу Чорногорії до альянсу виступала РФ. Раніше повідомлялося, що представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про «сплеск антиросійської істерії» в Чорногорії, який викликаний рішеннями Підгориці приєднається до НАТО, а також разом з Євросоюзом ввести санкції по відношенню до Росії. У МЗС РФ попросили своїх громадян враховувати відносини між країнами при поїздці в Чорногорію.

Перед тим міністерство закордонних справ Росії поскаржилося, що США втягують Чорногорію в НАТО «без урахування реальної думки народу цієї балканської країни». При цьому міністерство вважає, що членство країни в НАТО суперечить її інтересам і несе загрозу стабільності на Балканах і в Європі в цілому.

Зі свого боку Чорногорія відповіла на заяви РФ про «антиросійську істерію».

Як вііддомо, у Чорногорії в спробі перевороту звинуватили 14 осіб, серед них двоє росіян.

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