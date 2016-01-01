Через дипломатичний скандал США змушені покинути 96 росіян

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Йдеться не лише про дипломатів, а й про членів їхніх родин

Загальна кількість дипломатів і членів їхніх сімей, які мають залишити США, становить 96 осіб. Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

«Йдеться не лише про дипломатів, а й про членів їхніх сімей. Це 96 осіб, включаючи дітей шкільного та дошкільного віку», – сказала вона.

Серед російських дипломатів, яких було оголошено США персонами нон грата, є ті, які прибули в країну лише два місяці тому, повідомила Захарова.

«Згідно з тими даними, які послужили основою для прийняття (рішення) адміністрацією (США), це дані спецслужб, що російські дипломати нібито брали участь в якійсь роботі зі зриву проведення виборів президента США. Як дати називаються 2015 рік і весна 2016 року. Я хотіла б зазначити, що до списку дипломатів і співробітників дипломатичних відомств на території США (яких оголошено персонами нон грата) потрапили люди, які працюють в Америці буквально два місяці», – зазначила вона.

«Яким чином вони могли бути задіяні технологічно в підриві американських виборів, про що говорять спецслужби, вказуючи як дати весну 2016 року, взагалі незрозуміло», – додала Захарова.

Нагадаємо, Росія відправить до США літак за своїми дипломатами.

Як повідомлялося, російські дипломати не хочуть відлітати зі США економ-класом.

Сьогодні вранці джерело «Интерфакса» поскаржилося на неможливість для російських дипломатів протягом 72 годин повернутися в Росію через відсутність квитків. 35 співробітників посольств змушені будуть, за словами джерела, вирушити до Нью-Йорка, з аеропорту якого і вилетіти в Росію.

Проте пошук по агрегаторах продажів авіаквитків пропонує різні і недорогі варіанти перельотів з Вашингтона. Так, найдешевший варіант обійдеться наразі приблизно у 34 тисячі рублів.

За цю суму до Москви можна буде дістатися за приблизно 14 годин з однією пересадкою – в Брюсселі. Є і швидше (трохи менше 13 годин) варіанти.

Однак усі ці пропозиції – в економ-класі.

Додамо, що з Нью-Йорка на даний момент є прямі рейси, за яких у дорозі доведеться провести близько 9 годин.

Таким чином, російські дипломати в будь-якому разі зможуть прибути в Росію до Нового року.

Нагадаємо, 29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.