Бойовики обстрілюють бригаду енергетиків під Авдіївкою

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Люди, яки приїхали ремонтувати лінії електропередач, вимушені лежати на землі під час обстрілів бойовиками

Бойовики обстрілюють піротехнічні загони і загони енергетиків, які приїхали у фронтову Авдіївку, повідомляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Піротехнічні групи ДСНС і бригади енергетиків під Авдіївка обстрілюють. Люди лежать на землі. Поранених і загиблих немає. Підлі провокатори!», - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Як відомо, режим тиші в Авдіївціі гарантували росіяни і пообіцяли не стріляти до 17 години.

Нагадаємо, 1 лютого російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

Також голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що українські ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.