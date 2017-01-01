  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики обстрілюють бригаду енергетиків під Авдіївкою

    • Сьогодні, 15:44
    • Розсилка

    Люди, яки приїхали ремонтувати лінії електропередач, вимушені лежати на землі під час обстрілів бойовиками

    Бойовики обстрілюють піротехнічні загони і загони енергетиків, які приїхали у фронтову Авдіївку, повідомляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    Читайте також

    «Піротехнічні групи ДСНС і бригади енергетиків під Авдіївка обстрілюють. Люди лежать на землі. Поранених і загиблих немає. Підлі провокатори!», - написав він на своїй сторінці у Twitter.

    Як відомо, режим тиші в Авдіївціі гарантували росіяни і пообіцяли не стріляти до 17 години. 

    Нагадаємо, 1 лютого російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

    Також голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що українські ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

    Читайте також
    Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ