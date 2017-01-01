Ситуація в Авдіївці, станом на ранок четверга

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Підвіз питної води

Централізоване електропостачання досі відсутнє

Станом на 8 годину 2 лютого теплопостачання в Авдіївці, де проживає близько 22 тис. чоловік, здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі. Температура теплоносія в тепломережі – 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря – 15-17 градусів тепла. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Централізоване водопостачання здійснюється по графіку з резерву (для забезпечення подачі води на насосній станції м. Авдіївка залучено електростанцію ДСНС потужністю 200 кВт). Протягом 1 лютого підрозділами ДСНС організовано підвіз питної води та комунальними службами технічної води.

Централізоване електропостачання відсутнє. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення забезпечуються електроенергією від 11 генераторів ДСНС.

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 — від благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 4500 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Температура повітря навколишнього середовища становить 10 градусів морозу.

Станом на ранок 2 лютого, з м. Авдіївка евакуйовано 149 осіб ( з них 77 дітей).

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

Організовано цілодобову роботу «гарячої лінії» за номером 101, а також визначені контактні телефони Штабу з ліквідації надзвичайної ситуацій (095-215-10-03 та 062-36-315-44).

Як повідомлялося, за чотири доби від початку обстрілів Авдіївки Головне управління Нацполіції в Донецькій області відкрило понад 50 кримінальних проваджень за фактами обстрілів бойовиками міста.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.