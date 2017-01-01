Князєв про статки екс-дружини: це дуже болюче для мене питання

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Сергій Князєв

Очільник Нацполіції вважає, що питання про Вікторію Князєву зачіпає особистісні взаємовідносини

Новий голова Національної поліції України Сергій Князєв вперше публічно прокоментував інформацію про сім квартир та три автомобілі, які знаходиться у власності його колишньої дружини Вікторії Князєвої.

Про це він розповів в програмі «Лівий берег з Сонею Кошкіною», повідомляє «Укрінформ».

«Це дуже болюче для мене питання, тому що воно зачіпає не фінансову складову Сергія Миколайовича Князєва, а більш особистісні взаємовідносини. І оцінювати своє особисте життя, вдале або не вдале сімейне життя, я б не хотів, тим більше у відкритому ефірі», - сказав він.

У той же час Князєв зазначив, що не вважає себе «таким успішним корупціонером або успішним чиновником, щоб заробити таку кількість майна».

Глава Нацполіції також підкреслив, що в Україні існує достатньо органів, які можуть перевірити оприлюднену в ЗМІ інформацію.

«Думаю, всьому свій час і все стане на свої місця», - переконаний він.

Як відомо, напередодні призначення Серія Князєва очільником Національної поліції України журналісти-розслідувачі оприлюднили інформацію, що екс-дружина генерала Вікторія Князєва є власницею елітного автопарку, низки квартир та земельних ділянок.

Детальніше про Сергія Князєва читайте в матеріалі «Главкому» Генерал Князєв. Все про нового главу Нацполіції.