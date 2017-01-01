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    На Хмельниччині поліція виявила величезний арсенал зброї

    • Сьогодні, 21:59
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    Частина вилученої зброї
    Частина вилученої зброї

    Вилучено автомати, пістолети, рушниці та тисячі набоїв

    Працівники управління карного розшуку Нацполіції в Хмельницькій області під час  санкціонованого обшуку виявили у помешканні 39-річного чоловіка арсенал вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Про це повідомили у прес-службі поліції.

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    Повідомляється, що в мешканця Кам’янець-Подільського району правоохоронці вилучили шість автоматів Калашнікова, 11 пістолетів різних марок (ПМ, Форт-12, Glock BBM 315, Stalker-M906, «Байкал»), револьвер, чотири рушниці (одна з них з оптичним прицілом), один карабін, два споряджені набоями магазини, вісім предметів, схожих на глушники, 25 предметів, схожих на гранати Ф-1, РГД-5, ВОГ-17, РГ-42; 23 запали та 3900 набоїв різного калібру до пістолетів і рушниць різних марок.

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    На Хмельниччині поліція виявила величезний арсенал зброї
    На Хмельниччині поліція виявила величезний арсенал зброї
    На Хмельниччині поліція виявила величезний арсенал зброї
    На Хмельниччині поліція виявила величезний арсенал зброї

    Деякі з пістолетів та рушниця з оптичним прицілом «Savage» були споряджені набоями.

    Наразі уся вилучена зброя та боєприпаси направлені на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

    За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Чоловіка, у будинку якого виявили увесь цей арсенал, затримали.

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    Національна поліція України Хмельниччина кримінал зброя
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