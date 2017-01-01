Декларація Заліщук: квартира за 4,5 млн та гроші від олігарха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлана Заліщук

Нардеп отримала виплати від Фонду Віктора Пінчука в розмірі 37 тис. 455 грн

Народний депутат від БПП Світлана Заліщук задекларувала 155 тис. 18 гривень зарплати за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім зарплати у Верховній Раді, Заліщук вказала у своїй декларації доходи від відшкодування коштів, пов'язаних з депутатською діяльністю – 169 тис. 871 грн, грошову винагороду в розмірі 57 тис. 315 грн.

Також у 2016-му Заліщук отримала гонорар від Німецької Die Zeit Newspaper в розмірі 12 тис. грн і виплати від Фонду Віктора Пінчука в розмірі 37 тис. 455 грн. Також Заліщук задекларувала 1500 дол. готівкою.

Заліщук вказала у своїй декларації частку в спільно придбаній нерухомості в Києві вартістю 4 млн 500 тис. грн.

У декларації політика зазначено ремонтні роботи на суму 224 тис. грн. У декларації Заліщук немає рухомого майна, але є дві квартири в Києві площею 158,7 кв. м і 42,6 кв. м вартістю 3,5 млн грн і 437 тис. грн.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав електронну декларацію про своє майно і доходи за 2016 рік, в якій вказав колекції картин, книг, монет, марок зброї, вина і дві кіпрські компанії.